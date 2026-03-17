山下智久、砂漠地帯で突風を受ける 映画『正直不動産』アメリカロケ・メイキング写真公開
俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）のアメリカロケ・メイキング写真が公開された。
【写真】馬がうらやましい…！穏やかな表情で馬と触れ合う山下智久
テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる山下の姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う山下、そして泥だらけになりながらも恋人・榎本美波役の泉里香を抱きしめる様子など、実際にアメリカロケを敢行した撮影風景が切り取られている。
芸能生活30周年の山下が日本映画で主演を務めるのは8年ぶりとなる。山下が演じるのは、ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地。嘘がつけない営業マンが不動産業界の“裏”をぶっちゃける、疾風怒濤の“正直エンターテインメント”となっている。
昔から懇意にしている顧客が、アメリカでの海外不動産投資で騙されそうになっていると察知した永瀬は、真相を確かめるため自らテキサスに赴くことに。現地で不動産詐欺であることを見抜き、証拠となる写真を撮影しようとするが屈強なアメリカ人たちが立ちはだかる――。
原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の情報格差にスポットを当てて不動産業界の闇に切り込んだ内容で、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品。2022年にドラマ化され、シーズン2、スペシャルドラマの制作へと広がっていった。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。永瀬と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。
【写真】馬がうらやましい…！穏やかな表情で馬と触れ合う山下智久
テキサスの砂漠地帯で突風を受けながら両手を広げる山下の姿をはじめ、穏やかな表情で馬と触れ合う山下、そして泥だらけになりながらも恋人・榎本美波役の泉里香を抱きしめる様子など、実際にアメリカロケを敢行した撮影風景が切り取られている。
芸能生活30周年の山下が日本映画で主演を務めるのは8年ぶりとなる。山下が演じるのは、ひょんなことから嘘が付けなくなってしまった不動産営業マンの永瀬財地。嘘がつけない営業マンが不動産業界の“裏”をぶっちゃける、疾風怒濤の“正直エンターテインメント”となっている。
原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の情報格差にスポットを当てて不動産業界の闇に切り込んだ内容で、業界の裏側を痛快に皮肉った社会派コメディ作品。2022年にドラマ化され、シーズン2、スペシャルドラマの制作へと広がっていった。
今作はドラマシリーズの魅力はそのままに、アメリカロケや令和の新たな不動産問題を描きスケールアップ。永瀬と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く。