乃木坂46井上和、ボカロ特番でスタジオライブ「この歌唱が誰かの心に届いたら」2曲披露
アイドルグループ・乃木坂46の井上和がボーカロイド楽曲を歌唱する特別番組『Nagi Inoue（Nogizaka46）meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』が、4月29日にMTVで放送される（後7：00〜）。
【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和
井上は乃木坂46の5期生メンバーで、幼少期からボカロ文化に親しんできた。2025年の音楽アワード『MTV VMAJ』では、ボカロ楽曲の受賞作品「リレイアウター」を歌唱して話題に。今回の特番では、一人のアーティストとして改めてボカロ楽曲に向き合い、スタジオライブとドキュメントでその魅力に迫る。
番組で歌唱するのは、ぬゆりによる生きていくことの葛藤を描いた「命ばっかり」と、piccoによるキュートで中毒性のある電脳ポップソング「Melty Magic」の2曲。異なる世界観の楽曲を披露し、デジタルで生まれたボカロ楽曲を井上の歌声で表現する。
番組では歌唱パフォーマンスに加え、収録までのメイキング映像やインタビューも放送。ボーカリストとしての表現力に迫る内容となる。
井上は「去年に引き続き、大好きなボーカロイド楽曲を歌わせていただけることを、とても嬉しく思います。好きなものがこうしてお仕事につながることは本当にありがたいです」とコメント。「私がこのボーカロイドの世界に魅せられたように、この歌唱が誰かの心に届いたら嬉しいです」と呼びかけた。
また同日には、乃木坂46のミュージックビデオの中から、井上が出演する作品を特集する関連番組「乃木坂46井上和 VideoSelects」も放送する（後8：00〜）。
【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和
井上は乃木坂46の5期生メンバーで、幼少期からボカロ文化に親しんできた。2025年の音楽アワード『MTV VMAJ』では、ボカロ楽曲の受賞作品「リレイアウター」を歌唱して話題に。今回の特番では、一人のアーティストとして改めてボカロ楽曲に向き合い、スタジオライブとドキュメントでその魅力に迫る。
番組では歌唱パフォーマンスに加え、収録までのメイキング映像やインタビューも放送。ボーカリストとしての表現力に迫る内容となる。
井上は「去年に引き続き、大好きなボーカロイド楽曲を歌わせていただけることを、とても嬉しく思います。好きなものがこうしてお仕事につながることは本当にありがたいです」とコメント。「私がこのボーカロイドの世界に魅せられたように、この歌唱が誰かの心に届いたら嬉しいです」と呼びかけた。
また同日には、乃木坂46のミュージックビデオの中から、井上が出演する作品を特集する関連番組「乃木坂46井上和 VideoSelects」も放送する（後8：00〜）。