タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。

「最後だから、最後までしつこく言っておく。内容自体は強いチームで、いつ負けてもおかしくないし。野球はやっぱり負ける時負けるから。五分五分のチームだって負ける時は負けるのに、下手したら6（対）4ぐらいで強いチームに当たってるんだから。そりゃ負けますよ。負ける時は負けますけど」と前置きした上で「いろいろ謎なことというか。次の大会までに直した方がいいんじゃねーのみたいなことがあって」と切り出した。

「まず、終わった途端、そういう契約なんだろうね。終わった途端に映像を貸してもらえるみたいで。めちゃめちゃやるよ、負けた試合のこともその前の試合のこともやるけど。今、野球うんざりの人も、野球好きな人も一番見たくないコンテンツと思うんだけど」と指摘した。

「今朝のいろんなところでやっているWBC特集で、逆に分かったよ。自分の中で『大谷大谷うんざりだよ』っていうアンチ野球の人いるじゃん。あ、こんな感じなんだろうなっていう。俺は普通に消すからそれでいいんじゃない？ って思うんだけど」と語った。

日本は準々決勝でベネズエラに敗れ、大会2連覇を逃した。