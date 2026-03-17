トランプ大統領「喜んで支援すべきだ」日本など名指しでホルムズ海峡での安全確保へ支援要請　一部の国に不満あらわ

アメリカのトランプ大統領は事実上の封鎖が続くホルムズ海峡での船舶の安全確保に向け、日本などを名指ししてあらためて支援を要請しました。

トランプ大統領:

（ホルムズ海峡から石油を）日本は95％、中国は90％、多くの欧州諸国もかなりの量を得ている。韓国は35％だ。だからホルムズ海峡で協力してほしい。

トランプ大統領は16日、日本などを名指したうえでホルムズ海峡での船舶の安全確保について「喜んで支援すべきだ」と主張しました。

そのうえで、「アメリカが約40年間、何百億ドルもの費用をかけ守ってきた国の中には、協力しない国が1、2カ国ある」と述べ、一部の国に対して不満をあらわにしました。

一方、協力する国については、今後発表するとしています。

こうした中、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は16日、アメリカ当局者の話として、アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相が戦闘終結をめぐってやりとりしたと報じました。

「戦争開始以来、2国間の直接的な連絡が確認されたのはこれが初めて」だと伝えています。