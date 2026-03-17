女の子の危機を救ったゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「なんて優しい子なんでしょう」「みんないい子すぎる」「可愛いが渋滞してる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『犬に靴下を取られてしまった』結果→見かねた大型犬が…人間のような行動】

豆柴、女の子の靴下を奪取！！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんののどかな日常を紹介しています。

ある日、ほのちゃんが靴下を履こうとしていたときのこと。靴下大好きなうにくんが、ほのちゃんの靴下を奪取してしまいました。慌てて取り返そうとするほのちゃんですが、うにくんには手放す気配が微塵もありません…。

パパが取り返してくれたものの、ほのちゃんが投げてしまったため、靴下は再びうにくんの元に。

頼もしい救世主が登場！！

そこにやってきたのが、おからちゃん！！うにくんが靴下を盗んだことを咎めるように、ワンワン吠えて注意をしたのだそう。おからちゃんの表情は真剣そのもの。妹を守ろうとする姉犬の姿に、思わず感嘆してしまいます…。

しかし、うにくんも負けてはいません。知らぬ存ぜぬといった態度で、ソファで寛ぎながら靴下をカミカミし始めてしまいました。

そこでパパが「うにはいい子だったよね？」と諭してみると…。自分がいい子だったことを思い出したうにくんは、「！！」と驚いた表情でパパを凝視。その隙に、やっとのことで靴下が持ち主の元に戻ったのでした。

なにはともあれ散歩は楽しい♡

無事、靴下を履いたほのちゃんは、愛犬たちと一緒にお散歩へ。わんわんのデザインの靴下は、おろしたばかりだったそうです。さっきまでの熱い攻防戦はどこへやら、外に出ると仲良く並んで歩いていたとか…。

一行は、行きつけの焼き芋屋さんへ。予約していた焼き芋をもらい、公園でおやつとしていただいたそう。その間にもちょっとした小競り合いはあったものの、最後は大満足で帰宅したそうですよ♡

この投稿には「なんて可愛らしい靴下争奪戦」「おからちゃんの愛情にほっこり」「可愛いやら賢いやらでもう癒ししかない」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄妹の日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。