車を運転していた投稿者さまが発見したのは、1匹で彷徨っていた迷い犬。その後すぐさま緊急保護して飼い主を探そうと行動する姿は、Instagramで大きな反響を集め、「登場してくるすべてが可愛くてニコニコして見させていただきました」「なんて素敵な人なんだ」「優しさに感動しました！」といった声が殺到しています。

【動画：女性が車の運転中に『ひとりぼっちの迷い犬』を発見→緊急で保護して…まさかの『行動力』】

迷い犬を発見して緊急保護

Instagramアカウント「なつ(@with_natsu)」さまでは、愛犬の「なつ」ちゃんと飼い主さんの日常を紹介しています。

今回ご紹介するのは、愛犬・なつちゃん……ではなく、投稿者さまが車の運転中に出会った1匹の柴犬さんです。

なんと、運転中に1匹で彷徨っていた柴犬を発見し、危険だからと保護したという投稿者さま。警戒されるかと思いきや、人懐っこいのか自分から近づいてきてくれたそうです。

そこで、車に乗せて飼い主さん探しをしようと試みた投稿者さま。すると……

なんと、自分からすんなり車の中に乗ってくれたではありませんか！もしかすると、普段から飼い主さんとお出かけしていて、車に乗ることに慣れているのかもしれません。

車に乗った後も、助手席で暴れたり吠えたりすることもなく、落ち着いた様子で過ごしていたという柴犬さん。驚異の適応能力！

そんな柴犬さんに優しく声をかけ続ける投稿者さま。投稿者さまの優しいお人柄が伝わっているのも、落ち着いていられる大きな理由かもしれませんね！

車で移動しながら飼い主探しへ

こうして飼い主さんを探すために出発することに。その前に、柴犬さんが助手席から前へと落ちてしまわないよう、クッションを置いて対策もバッチリ！投稿者さま、さすがです！

まずは車を出発させる前に、周辺で軽く聞き込みをした投稿者さま。残念ながら、この柴犬さんのことを知っている方はいませんでしたが、投稿者さまの優しいお人柄と行動力には感服いたします！

こうして病院へ向けて出発したという投稿者さまと柴犬さん。すでにこの頃には柴犬さんと仲良くなっていた投稿者さま。車を出発させると、そんな投稿者さまの隣で、柴犬さんはドライブを楽しんでいる様子だったとか！

マイクロチップで判明！

無事に病院へ着いた柴犬さんと投稿者さま。柴犬さんの様子からは、この動物病院に来たことはなさそうだったといいます。

そして、マイクロチップで飼い主さんが判明！この子の名前は「あゆ」ちゃんと言うそうで、飼い主さんも届出を出して探していたのだそう！

投稿者さまの優しさと行動力で、無事にあゆちゃんが飼い主さんの元へと帰ることができて本当に良かったです！

そんな投稿者さまと迷い犬の出会いは、Instagramでも大反響！記事執筆時点で119万回以上も再生されています。

コメント欄には「登場してくるすべてが可愛くてニコニコして見させていただきました」「なんて素敵な人なんだ」「優しさに感動しました！」と多くの称賛の声が寄せられました！

Instagramアカウント「なつ」さまでは、普段はボーダーコリーの「なつ」ちゃんと今回素晴らしい行動力を見せてくださった飼い主さんの日常が更新されています。

賢いなつちゃんと飼い主さんのエネルギッシュで明るい毎日を、ぜひ覗いてみてくださいね！

投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「なつ(@with_natsu)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。