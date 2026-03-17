100均で画期的なの見つけたよ！レンジでも鍋でもOK！流行りのメニューが作れる調理グッズ

せいろで作る蒸し料理。野菜やお肉を一気に調理できるうえに、油を使って焼くよりもヘルシーと人気です。しかし、サイズが大きく場所を取るうえに、お手入れも大変…。そこで、なかなか一歩踏み出せないという方に、ダイソーで購入できるおすすめの商品をご紹介します！鍋だけでなく、電子レンジでも調理可能ですよ。

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商品情報

商品名：シリコーン蒸し器

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：直径20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880457

普通のせいろよりもこっちが便利！ダイソーで見つけた『シリコーン蒸し器』

少し前からヘルシーにおいしい料理が作れると話題のせいろ。確かに便利なのですが、正直サイズが大きいうえに、竹でできているせいろはお手入れにも気を使う必要があり、プチストレスになっていました…。

そこで出会ったのがダイソーの『シリコーン蒸し器』。筆者が訪れた店舗ではキッチングッズ売り場に並んでいました。

電子レンジと鍋の2WAYで使用可能で、今回は手軽に使用できる電子レンジで調理していきます。

食材が重ならないように『シリコーン蒸し器』に間隔をあけて並べたら、蒸し器が収まるサイズのお皿の上に置きます。筆者はもっちり食感に仕上げたかったので、下のお皿に水を入れて調理をすることに！

電子レンジと鍋の2WAYで使える！

ふんわりとラップをかけて、電子レンジで加熱をすれば…。

しっかりと温まり、ふっくらもっちり食感に仕上がりました！

電子レンジ調理では高さがないので、いろいろな食材を一気に蒸すというのは難しいですが、鍋なら高さも出るので蒸す食材によって使い分けができます。

鍋の場合は直径24cm以上の鍋に水、またはお湯を入れて、そこへ『シリコーン蒸し器』を入れて食材を並べましょう。

はじめは脚が細くやわらかいので、折れ曲がってしまうのでは？と不安だったのですが、意外と食材をのせても大丈夫！問題なく使用できました。

オーブンや直火には対応していませんが、電子レンジと食器洗い機の使用は可能。せいろに比べてガシガシと洗えるのでお手入れが簡単なのもうれしいですね。

今回はダイソーで購入した『シリコーン蒸し器』をご紹介しました。せいろで作る蒸し料理は気になるけど、せいろを買うのはちょっと勇気がいる…という方におすすめのアイテム。

330円（税込）とお手頃価格なので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。