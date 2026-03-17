17日(現地時間)、レヴァークーゼンはアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグに臨む。



11日にレヴァークーゼンの本拠地バイ・アレーナで行われた1stレグでは、46分にレヴァークーゼンがコーナーキックからロベルト・アンドリッヒがヘディングシュートを決めて先制。その後はアーセナルに決定機を作らせなかったが、89分にペナルティキックを決められ1-1の引き分けに終わっていた。





１stレグでは寸前のところで勝利を逃したが、現在プレミアリーグ首位のアーセナルを相手に互角の勝負ができたことでチームは自信を深めているようだ。指揮官のカスパー・ヒュルマンド監督も、16日に行われた記者会見でアーセナル戦について以下のように語っている。「1stレグは非常に拮抗した完全に五分五分の展開だった。我々は、この素晴らしい大会でさらに先に進むことをめざしている」「アーセナルはとても良いチームであり、彼らのバランスを崩すことは難しい。しかし、我々は1stレグでは彼らに僅かなチャンスしか与えなかった。我々は、ここに彼らと勝負するために来た。試合に勝てることを示したいし、自分達が何者であるかを示したい」レヴァークーゼンが17日の2ndレグに勝てば、準優勝だった2001-02シーズン以来のベスト8進出となる。果たして快挙を達成することができるのだろうか。