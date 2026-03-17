「モジャモジャが500円…？」100均姉妹店で爆売れ中！知ってる人は飛びつくお得な商品

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で注目を浴びているミニ抱き枕をご存知でしょうか。人気ファブリックアイテムブランド「Fabrico」の「イエティ」という商品に似ているアイテムで、本家はなんと14,000円以上。スタンダードプロダクツならお得にGETできるので、今飛ぶように売れています！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：抱き枕 イエティ ミニ ブラウン

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：26cm×29cm×9cm

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480696997

このモジャモジャ…ただものじゃない！

ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で見つけた、この得体の知れないモジャモジャ…！

毛をかき分けると、つぶらな瞳がひょっこり現れました。

そう、なんとこれ、人気ファブリックアイテムブランド「Fabrico」の「イエティ」という商品に似ているミニ抱き枕。

イエティクッションは生活雑貨工芸品を扱う「中川政七商店」でも見かけるアイテムで、本家は14,000円以上するのに対し、こちらは500円と破格のお値段で驚きました…ディテールこそ違いますが、筆者はこのデフォルメが効いた形が気に入っています♡

実は発売当初、少し悩んで購入を見送ったのですが、次にお店へ行ったときにはまさかの売り切れ。やはり人気商品だったようです。その後、別の店舗でわずかに残っているのを見つけ、無事に捕獲することができました。

癒し空間に早変わり！スタンダードプロダクツの『抱き枕 イエティ ミニ ブラウン』

ベッドやソファにぽんっと置いておくだけで、不思議と部屋がおしゃれに見えるアイテム。インテリアとしても可愛く、ぬいぐるみとクッションの中間のような存在感があります。

ファーの毛質はどちらかというと少し硬め。しかし、その質感がまるで動物を撫でているようで、ついつい触ってしまう癒やし系の触り心地です。毛流れを整えてあげると、どんどん愛着がわいてくるのもこの抱き枕の面白いポイント。爆売れするのも納得のクオリティでした。

今回はスタンダードプロダクツの『抱き枕 イエティ ミニ ブラウン』をご紹介しました。

残念なことに、筆者のイエティは片目が削れていたので、ひょっとしたら個体差があるのかも…購入の際はお顔を選んであげるのがおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。