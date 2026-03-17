100均のってぶっちゃけどうなの…？って思ってごめん！700円だけど大満足な高機能な食器

「ダイソーの真空マグってどうなの…？」と半信半疑で購入したこちらの商品。実際に使ってみると、お値段以上の保温性で普段使いには十分すぎるクオリティでした！無駄のないシンプルなデザインも魅力で、朝のコーヒータイムや在宅ワーク中の飲み物を入れるのにももってこいなアイテムです。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：真空ステンレスマグ

価格：￥770（税込）

内容量：430mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480879062

シンプルだけど高機能！ダイソーの700円ステンレス製マグカップをチェック

ダイソーの食器売り場で見つけた『真空ステンレスマグ』。価格は700円と、100円ショップの商品としては少し高めですが、使ってみると想像以上に満足できるアイテムでした。

デザインについては、最初は少しシンプルすぎるかなと思いましたが、使っているうちに印象が変わりました。グレー一色の落ち着いたカラーはとても潔く、余計な装飾がない分、どんな食器やインテリアにも合わせやすいのが魅力。丸みのあるフォルムもかわいらしく、シンプルながらもちゃんと存在感があります。

手に持ったときのサイズ感もちょうどよく、日常使いのマグとして使いやすいのもポイント。朝のコーヒーや、在宅ワーク中の飲み物用としても気軽に使えます。ステンレス製なので割れる心配も少なく、気兼ねなく使えるのも嬉しいところです。

そしてなんといっても魅力なのが、マグカップが真空断熱構造であること。温かいものでも冷たいものでも、飲み頃の温度を保ってくれる商品なんですよ。

保温性バッチリ！ダイソーの『真空ステンレスマグ』

今回は試しに、ティーバッグで紅茶を淹れてみました。

30分ほど放置すると、湯気はさすがに消えますが、実際に口をつけるとしっかり温かいまま。思っていた以上に温度をキープしてくれる印象です。ゆっくりコーヒーやお茶を楽しみたいときには十分な性能だと感じました。

今回はダイソーの『真空ステンレスマグ』をご紹介しました。

正直なところ、最初は「ダイソーの真空マグってどうなの？」と少し疑っていましたが、実際に使ってみると700円とは思えない保温性能と使いやすいデザインで、普段使いには十分すぎるクオリティでした。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。