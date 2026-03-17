100均のってぶっちゃけどうなの…？って思ってごめん！700円だけど大満足な高機能な食器
商品情報
商品名：真空ステンレスマグ
価格：￥770（税込）
内容量：430mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480879062
シンプルだけど高機能！ダイソーの700円ステンレス製マグカップをチェック
ダイソーの食器売り場で見つけた『真空ステンレスマグ』。価格は700円と、100円ショップの商品としては少し高めですが、使ってみると想像以上に満足できるアイテムでした。
デザインについては、最初は少しシンプルすぎるかなと思いましたが、使っているうちに印象が変わりました。グレー一色の落ち着いたカラーはとても潔く、余計な装飾がない分、どんな食器やインテリアにも合わせやすいのが魅力。丸みのあるフォルムもかわいらしく、シンプルながらもちゃんと存在感があります。
手に持ったときのサイズ感もちょうどよく、日常使いのマグとして使いやすいのもポイント。朝のコーヒーや、在宅ワーク中の飲み物用としても気軽に使えます。ステンレス製なので割れる心配も少なく、気兼ねなく使えるのも嬉しいところです。
そしてなんといっても魅力なのが、マグカップが真空断熱構造であること。温かいものでも冷たいものでも、飲み頃の温度を保ってくれる商品なんですよ。
保温性バッチリ！ダイソーの『真空ステンレスマグ』
今回は試しに、ティーバッグで紅茶を淹れてみました。
30分ほど放置すると、湯気はさすがに消えますが、実際に口をつけるとしっかり温かいまま。思っていた以上に温度をキープしてくれる印象です。ゆっくりコーヒーやお茶を楽しみたいときには十分な性能だと感じました。
今回はダイソーの『真空ステンレスマグ』をご紹介しました。
正直なところ、最初は「ダイソーの真空マグってどうなの？」と少し疑っていましたが、実際に使ってみると700円とは思えない保温性能と使いやすいデザインで、普段使いには十分すぎるクオリティでした。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。