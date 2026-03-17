100均で買える花粉症民の救世主…！快適度が爆上がり！欲しいモノを集約できる最強収納

花粉が辛い季節。筆者も鼻水や目のかゆみなどに悩まされており、ティッシュや目薬、点鼻薬が手放せない毎日です。そのせいかいつも机が散らかっていたり、必要な時に花粉症グッズが手元になかったり…なにかいい収納がないかな〜とダイソーを訪れると、ソフトパックティッシュや薬を集約できる画期的な商品を発見しました！

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商品情報

商品名：ウォールポケット（ウッド、ティッシュケース付）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480685694

花粉症民集合！ダイソーで今の時期に嬉しい最強の収納グッズを発見

今回は、花粉症シーズンの強い味方、ダイソーの『ウォールポケット（ウッド、ティッシュケース付）』をご紹介します！

なんとこれ、ティッシュがすっぽり収納できる優れもの。今の時期、鼻水が止まらない筆者にとって大変ありがたい構造です。

さらに、目薬やチューブ、点鼻スプレーのボトルまで入れられる2段ポケット付き！上下段ともマチが付いているので、見た目以上に収納力があるんですよ。

快適性が爆上がりする！ダイソーの『ウォールポケット（ウッド、ティッシュケース付）』

壁に吊るすとこんな感じ。好きな部分で結び目を作れば、手元に届きやすい位置に簡単にセッティングできます。特に花粉症の時期や風邪の季節には、ティッシュや薬を手元に置いておけるだけでぐっと快適度が上がります。

素材はコットン風のナチュラルな質感で、柔らかい雰囲気が生活空間に馴染みやすいのもポイント。ただし薄手なので、中身が少し透けて見えるのはやや注意ですが、生活感を控えめにしつつ機能性を保てる絶妙さがあります。

ティッシュと小物が一緒に収納できるので、必要なものをまとめて置けるのが便利。散らかりがちなベッド周りや机まわりが、これひとつで整いますよ。

今回はダイソーの『ウォールポケット（ウッド、ティッシュケース付）』をご紹介しました。

ベッドサイドやデスク横に掛けておくだけで、ティッシュや必要な小物が手を伸ばすだけでサッと取れる、まさに快適性爆上がりの収納アイテム。￥330（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。