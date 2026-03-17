色を採集する旅から生まれたプリーツ──HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE特別展「Amid Impasto of Colors ―積み重なる色―」
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEの特別展「Amid Impasto of Colors ―積み重なる色―」が、東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3で開催されています。会期は2026年3月14日から4月12日まで。
photo by ©FASHION HEADLINE
本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEの2026年春夏コレクションへと発展した、色彩のフィールドワークとそのプロセスに焦点を当てた展示です。デザインチームが筆を携え、イタリア各地を巡りながら街の色を採集したリサーチの過程を紹介します。
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私たちが暮らす街には、さまざまな色彩があふれています。それらの色は、その土地の風土や人々の営みに根差し、生活環境そのものを映し出す存在でもあります。経年によって深みを帯びた建物の壁、地元の市場に並ぶ野菜、刻々と変化する海の色。こうした日常の風景から得られた色彩が、ブランド独自のプリーツによるものづくりと結びつき、イタリアの風土を感じさせる日常着へと展開されています。
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会場では、フィールドワークによって採集された200以上の色の中から選ばれた44色を、プリーツ生地として展示。それぞれの色は、採集した色見本をもとに何度も調色を重ねながら生み出されたものです。重ね塗りされた絵具の痕跡は、時間の経過や街の空気を映し出す記録のようでもあります。
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本展において色は、単なる視覚的な要素ではありません。積み重なることで情景や記憶と結びつき、街の時間や空気を伝える存在として提示されています。空間に垂れ下がるプリーツ生地の展示は、色の層のあいだを歩くような体験を生み出します。
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また本展の開催にあわせ、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / ROPPONGIでは、展示されている44色を用いた特別シリーズ「COLORS OF ITALY」を会期中3月27日から3日間限定で展示販売します。
街の風景から採集された色が、プリーツという素材を通して衣服へと変わる。
本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEのものづくりの背景にある、色と旅のプロセスを静かに伝える展示となっています。
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INFORMATION
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 特別展
「Amid Impasto of Colors ―積み重なる色―」
会場：21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3
会期：2026年3月14日（土）〜4月12日（日）
休館日：火曜
住所：東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン
Tel：03-3475-2121
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本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEの2026年春夏コレクションへと発展した、色彩のフィールドワークとそのプロセスに焦点を当てた展示です。デザインチームが筆を携え、イタリア各地を巡りながら街の色を採集したリサーチの過程を紹介します。
私たちが暮らす街には、さまざまな色彩があふれています。それらの色は、その土地の風土や人々の営みに根差し、生活環境そのものを映し出す存在でもあります。経年によって深みを帯びた建物の壁、地元の市場に並ぶ野菜、刻々と変化する海の色。こうした日常の風景から得られた色彩が、ブランド独自のプリーツによるものづくりと結びつき、イタリアの風土を感じさせる日常着へと展開されています。
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会場では、フィールドワークによって採集された200以上の色の中から選ばれた44色を、プリーツ生地として展示。それぞれの色は、採集した色見本をもとに何度も調色を重ねながら生み出されたものです。重ね塗りされた絵具の痕跡は、時間の経過や街の空気を映し出す記録のようでもあります。
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本展において色は、単なる視覚的な要素ではありません。積み重なることで情景や記憶と結びつき、街の時間や空気を伝える存在として提示されています。空間に垂れ下がるプリーツ生地の展示は、色の層のあいだを歩くような体験を生み出します。
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また本展の開催にあわせ、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / ROPPONGIでは、展示されている44色を用いた特別シリーズ「COLORS OF ITALY」を会期中3月27日から3日間限定で展示販売します。
街の風景から採集された色が、プリーツという素材を通して衣服へと変わる。
本展は、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKEのものづくりの背景にある、色と旅のプロセスを静かに伝える展示となっています。
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HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 特別展
「Amid Impasto of Colors ―積み重なる色―」
会場：21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3
会期：2026年3月14日（土）〜4月12日（日）
休館日：火曜
住所：東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン
Tel：03-3475-2121