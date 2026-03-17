俳優の小泉孝太郎が１７日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会」に出席した。

質問ボックスへの回答タイムでは「最近はまっている食べ物は」と質問が。小泉は「僕は本当に好き嫌いほぼなく、ありとあらゆるジャンルのものをいただいてますけど、甘い物も相当いけるんです」とニヤリ。東京でも甘い物を食べながら日本酒を飲む姿を珍しがられることも多いそうで「日本酒をいただきながら、よもぎ餅とか桜餅とか草餅、お団子。よく言えば、つきたてのお餅とおいしい日本酒、あんこ最高においしいですね」と甘い物好きをアピールした。

阪急西宮ガーデンズが、阪急西宮スタジアム跡地であることを知りビックリの小泉。元野球少年だけに「高校時代に腰をケガしてそれで選手は断念したんですけど、本当に甲子園は憧れでしたからね」と野球談議に。聖地・甲子園で仕事があった時に「僕みたいな人間がプレートを踏めません」とずらした位置で撮影を行ったことも明かした。「マウンドの近くから外野席や内野席を見回した時は涙が出ました。やっぱり今でも甲子園目指している球児や、キラキラした青春時代を過ごしている皆さんが僕の中でヒーローです」と熱く語った。

ストレス解消法への質問には「移動です」と即答した。出勤の道やスーパーへの買い物の道もほぼ決まっているが「それを僕はちょっとでもストレス解消の時、通ったことのない道を歩くとか、遠回りして移動して帰る。それだけでものすごくストレス解消になるんです」と明かした。