馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はジョーカプチーノが勝った２００９年のファルコンＳを取り上げる。当時は１２００メートル。スピードを生かしていた今までの競馬から一転、鮮やかな差し切りで藤岡康騎手、中竹調教師にとっての初タイトルを運んできた。

今までに見せたことのない走りだった。ジョーカプチーノはここまで５戦がすべて先行策。しかも、４戦で逃げていた。しかし、この日は中団の馬群で待機。ラストの直線で視界が開けると、藤岡康の左ステッキを合図に芦毛の馬体が力強く加速した。直線では馬群を割るようにグイグイ伸びて、前の馬を一気にのみ込む。後続の追撃も封じ込み、首、首差の接戦を制しゴールへ。まさかの差し切りで、初タイトルをつかんだ。

デビュー３年目の藤岡康は「ここまで仕上げてくれた関係者の皆さんに感謝したい」と切り出した後、「同期が重賞を勝っていたので、負けたくなかった」と言葉を続けた。仲のいい同期で、ライバルでもある浜中、宮崎、荻野琢に続く重賞制覇に、２０歳の若武者は胸を張った。

中竹調教師にとっても開業１１年目での初タイトル。しかし、複雑な心境だった。「うまく乗ってくれた。勝ったことは良かったんだけど…」。３頭出しだったうちの１頭、キングスレガリアがレース中の故障で安楽死。会心の笑顔とはいかなかった。

だが、すぐに笑える日はやってきた。ニュージーランドＴで３着に敗れ、１０番人気の伏兵で挑んだＮＨＫマイルＣ。前半４ハロン４５秒５の厳しいペースを２番手から追走しながら、力ずくで押し切った。しかも、１分３２秒４のレースレコード。今度は同期一番乗りのＧ１制覇となった鞍上は「すごくうれしい。今日は帰ったらカプチーノを飲みたいですね」と笑顔。パートナーの名前に引っかけたジョークを飛ばしたことも話題になった。

父は名ステイヤーとして一時代を築いたマンハッタンカフェ。母の父は、デビュー３戦目でダービー馬に輝いたフサイチコンコルド。Ｇ１ウイナーとなってからも上質なスピードを武器にしながら、時に追い込んでくるなど個性派の短距離馬として活躍。２０１２年京王杯スプリングＣ（１１着）まで現役生活を続けた。

現在はビッグレッドファームで種牡馬として生活。現役時代から印象が“激変”した真っ白い毛色でも話題を呼んでいる。