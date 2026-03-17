◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラがイタリアに逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。

最初に試合が動いたのは２回だった。ベネズエラ先発のモンテロが安打と２連続四球で１死満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で先制点を献上。なおも１死満塁で二ゴロの間に三塁走者の生還を許し、２点リードを許す展開となった。

反撃したのは４回。１死からＥ・スアレスが左翼へソロアーチを放った。持ち味の長打力で追撃ムードを醸成した。

１点を追う７回に打線がつながった。２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁セーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻した。さらに２死一、二塁でガルシアが左前適時打を放ち、勝ち越した。続くアラエスは中前へしぶとく落とす適時打を放ち、追加点。強力打線が４連打で３点を奪い逆転に成功した。

初優勝を目指すベネズエラはメジャーで活躍するアラエスやアクーニャら実力者がそろう。１次ラウンドを２位で突破し、準々決勝では前回王者の日本に勝利。３本のアーチなどで８得点し侍投手陣を粉砕していた。準決勝でも実力を発揮。勢いに乗っていたイタリアを撃破した。

初の頂点まであと１勝。１７日（日本時間１８日）に行われる決勝は米国と対戦する。