◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

イタリアがベネズエラに７回に逆転を許し、敗退が決まった。１次ラウンドでは優勝候補の米国を破るなど、今大会で唯一全勝を続け、同国初の４強進出を果たしていたが、ついに快進撃が止まった。

押し出しなどで２回に２点を先取。１−２で迎えた７回に２番手ロレンゼン（ロッキーズ）が２死一塁から４連打を許し、逆転された。本塁打を放った際に、ベンチでエスプレッソを飲むセレブレーションでも話題を呼んだが、この試合でアーチは生まれず、５安打に封じられた。

イタリアをルーツに持つ米国出身のメジャーとマイナーの選手を中心に構成されたナインは、国際大会ならではの結束力で勝ち上がってきた。主砲パスクアンティノ（ロイヤルズ）は「この大会は多くの人を一つにする力がある。試合を見れば分かるように、本当に特別な雰囲気がある」と語っていた。

イタリアではサッカーが圧倒的な人気を誇るが、パスクアンティノは「野球がどう成長していくかを想像してほしい。この大会はテレビや新聞、ラジオを通じてイタリアの人たちに野球を届ける機会になっている」。毎日サッカーを大きく扱う現地メディアでも快進撃を大きく扱うことが増えていたという。

今回の躍進について「これは第一歩のようなもの」。「２０年後には、イタリア生まれでイタリア語を話す選手たちで代表が構成されるようになるのが理想だ」と語り、将来的な国内育成の発展にも言及していた。