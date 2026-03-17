俳優の小泉孝太郎が１７日、兵庫・西宮市の阪急西宮ガーデンズで「阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会」に出席した。

館内エントランスに高さ５・５メートルの桜に、お花見をイメージして野点を設置。白色の着物に山鳩（やまばと）色の羽織姿で登場した小泉は「（着物は）なかなかプライベートでは着ないですね。浴衣くらいかな。お着物はめったにプライベートでは着ないです。仕事で着させてもらうとやっぱりいいですよね。気持ち変わりますよね」と和装を楽しんだ。

お花見会としてのイベントということもあり、日本酒も登場。日本酒好きの小泉は「本当その時行った、仕事のスタッフ、家族と友人。本当に日本酒はほぼ毎日飲んでますからね」とほくほく顔。西宮は地酒も有名で、出てきた白鷹の酒に「素晴らしいです。甘みが広がる幸福感のあるお酒です」と喜んだ。

桜の木の下で飲む日本酢はまた格別で「東京だと移動中とか本当にゆっくり花見をする時間がないので、なんか今日はそういうゆったりとした時間をいただけてとてもうれしいです。こんなに本当にちょっと花見の気分でお酒も、何年もしていない」とゆっくり桜と日本酒を味わった。