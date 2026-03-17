『冬ソナ』から20年 チェ・ジウ、サンリオのぬいぐるみ並ぶ“母の日常”を公開 幸せ溢れるプライベートに反響
韓国俳優のチェ・ジウ（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。冬の韓国での日常を公開し、愛らしいプライベートな姿を披露した。
【写真】『冬ソナ』から20年…チェ・ジウが公開した幸せ溢れるプライベートショット
チェ・ジウは、複数枚の写真をアップし、赤いストールでフードのように首から頭までを覆った“赤ずきん”のような姿や、ちゃめっ気ある表情をしたショット、食事を楽しむほほ笑ましい姿など、日常のひとときをのぞかせている。
最後には、長女のものと思われるサンリオキャラクターのぬいぐるみが並べられた写真もアップされており、それを触ろうとする長女らしき手も写り込んでいた。
チェ・ジウの日常が垣間見られる投稿に、ファンからは「素敵すぎる写真」「冬ソナの頃と変わらず素敵」「今も、昔も、これからも、大好きです」「かわいい」「ずっと全て変わらずBeautiful」などと反響が集まっている。
チェ・ジウは、2003年〜04年にアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『冬のソナタ』や『天国の階段』に出演。18年に結婚し、20年に第1子・長女を出産した。
【写真】『冬ソナ』から20年…チェ・ジウが公開した幸せ溢れるプライベートショット
チェ・ジウは、複数枚の写真をアップし、赤いストールでフードのように首から頭までを覆った“赤ずきん”のような姿や、ちゃめっ気ある表情をしたショット、食事を楽しむほほ笑ましい姿など、日常のひとときをのぞかせている。
最後には、長女のものと思われるサンリオキャラクターのぬいぐるみが並べられた写真もアップされており、それを触ろうとする長女らしき手も写り込んでいた。
チェ・ジウは、2003年〜04年にアジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『冬のソナタ』や『天国の階段』に出演。18年に結婚し、20年に第1子・長女を出産した。