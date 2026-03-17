ＷＢＣに日本代表として出場した広島・小園海斗内野手が１７日、マツダスタジアムで取材に応じ２０２８年ロサンゼルス五輪出場を熱望した。「行けるんだったら出たい。そこに焦点当てて頑張りたい」と２年半後の五輪を大目標に定めた。

ＷＢＣでは１次ラウンドの最終・チェコ戦（東京Ｄ）の先発出場し３打数１安打。１５日の準々決勝・ベネズエラ戦（米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）では代打で準備する場面もあったが、出場はなかった。わずか１試合の出場にとどまり「試合に全然出れなくて悔しかった。でも、レベルは違うと感じていました。本当にすごかった」と率直な思いを明かした。

大会期間中にはライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）でドジャース・大谷と２度対戦。カーブでバットを折られ「レベルが違う。真っすぐも変化球も全部もすごい。手も足も出ない」と痛感。１９年から３年間広島で同僚だったカブス・鈴木には「日本のトップ選手の色々な動きを見とけよ」とアドバイスを受けた。ベンチから一流の立ち振る舞いを観察。準備の大切さを改めて感じたという。

オフの契約更改では将来的なメジャー挑戦希望を表明した。世界基準を肌で感じ「（メジャーで）やってみたい気持ちはあるけど、そんな簡単じゃない。侍ジャンの試合にも出ていないまだまだの選手」と実感。「確実に成績を残して、中心選手としてずっと居続けられるように」。２０日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）から試合に出場する予定。昨季５位からの巻き返しを図るチームで、貴重な経験を生かす。