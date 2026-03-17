【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）

【映像】2枚連続で看板吹っ飛ばす衝撃光景（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）第3戦がケニアで開催され、トヨタの勝田貴元が初優勝を飾った。チームメイトのオリバー・ソルベルグは前日のデイリタイアもあって10位に沈んだが、最終ステージでは看板を破壊する火の玉のような走りを見せ、中継が騒然となる一幕があった。

14日の競技3日目午前まで総合トップだったソルベルグは、リエゾン（移動区間）でマシントラブルが発生し、デイリタイアとなった。しかし、チームが翌日までにマシンを修理してくれたことで、最終日となるデイ4は朝から競技復帰。

最終SSパワーステージでは、暫定ベストタイムを出した大先輩セバスチャン・オジエの後に出走すると、各区間タイムを次々と塗り替えていく。ただ、どのコーナーも全開で突っ込んでいくため、サファリの凸凹な路面で跳ねまくって、今にもコース外へ吹っ飛びそうな雰囲気を漂わせていた。

そして最終エリアの左コーナーでは、ついにマシンが堪えきれずにコースアウト！ しかし、コース外に設置されていた広告看板を2枚連続で破壊しながら、なんとか体勢を立て直してコース復帰。実況の布施宏倖アナウンサーも思わず「ここはぶつかった！ 大丈夫か！？」と叫んだが、そのままフィニッシュラインを通過し、ベストタイムを記録した。

「さすが“ミスターハリウッド”の息子」

興奮冷めやらぬ布施アナは「凄まじい走り見せました！」とコメント。リプレイを見ると、観客席に土煙を巻き上げながら見事なカウンターを切っており、驚異的な復帰シーンを演じている。解説の小坂典嵩は「さすが“ミスターハリウッド”の息子」と、父親で偉大なチャンピオンでもあるペター・ソルベルグの華やかなドライビングスタイルに例えた。

同シーンを目撃した視聴者からは、「攻めすぎぃ」「ぶつかった」「攻めてるねぇ」「おぉうアグレッシブ」「ファンサービスやな今のｗ」「ギリギリすぎるｗ」「それでもトップ！」「看板吹っ飛ばした」などのコメントが寄せられた。

見事、パワーステージ、スーパーサンデーともに最速タイムを記録し、合計10ポイントを獲得したソルベルグは、現在、ドライバーズポイントランキングでは勝田のひとつ上の2位につけている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）