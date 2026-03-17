【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全確保を巡り、日本などに対して艦船の派遣を「強く促す」と述べ、改めて協力を迫った。

フランスが参加するとの見通しを示しつつ、派遣に消極的な国への強い不満を表明した。

ホワイトハウスで行われた会合で記者団に語った。トランプ氏は日本と中国、韓国を名指しし、「我々よりもはるかに経済的にホルムズ海峡に依存している」と指摘。「彼らに来てもらい、（安全確保を）支援してほしい。喜んで協力すべきだ」と述べ、積極的な対応を求めた。

一方、「我々は世界最強の軍隊を持っている」と述べ、各国へ艦船派遣を要請したのは「彼らが必要だからではなく、どう反応するのか知りたいからだ」と強調した。

各国の反応については、「熱心な国もあれば、長年我々が（防衛面で）守ってきたのに、熱心ではない国もある」と不満を示した。フランスのマクロン大統領と電話で協議したことも明らかにし、「（フランスは）協力するだろう」との見通しを示した。

英国については、「もっと積極的に関与すべきだ」と対応を批判した。スターマー英首相と電話会談した際、回答を保留されたとして「派遣を決めるのになぜチームと相談しないといけないのか」と述べ、いら立ちをあらわにした。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）を巡り、米国が一方的に欧州諸国を防衛してきたと主張し、「我々が必要とする時、彼らは真っ先に支援すべきだ」と語った。

また、米軍がイランのミサイルや無人機、機雷敷設艦を徹底的に破壊しているとして、「イランは『張り子の虎』にすぎない」と述べ、攻撃を恐れる必要はないと強調した。