WBC(ワールドベースボールクラシック)の準決勝が17日に行われ、ベネズエラがイタリアに勝利。決勝の対戦カードが決まりました。

準々決勝で日本を下したベネズエラは、今大会無傷の5連勝と快進撃みせるイタリアと激突。ベネズエラは6回に2アウト満塁のピンチを抑えると、1点を追う7回、2アウト1、3塁からアクーニャJr.選手のタイムリー内野安打で同点へ。さらに2番のガルシア選手の勝ち越しタイムリーや3番のアラエス選手のダメ押しのタイムリー。上位に連ねるメジャーリーグのスター選手が奮起し、逆転勝利となりました。なお、ベネズエラは初の決勝進出。1次ラウンドではアメリカを下すなど初のベスト4に勝ち上がったイタリアは、2番手のローレンゼン投手がつかまり、ここで力尽きました。

前日はアメリカがドミニカ共和国に2−1で勝利。互いに好守備が飛び出す中、得点はソロホームランのみと、アメリカが緊迫した試合を制して、3大会連続の決勝進出を決めました。

決勝は日本時間18日、午前9時から行われる予定です。

▽日程結果

〈準々決勝〉

ドミニカ共和国 10×−0 韓国

アメリカ 5−3 カナダ

イタリア 8−6 プエルトリコ

ベネズエラ 8−5 日本

〈準決勝〉

アメリカ 2−1 ドミニカ共和国

ベネズエラ 4−2 イタリア

〈決勝〉アメリカ − ベネズエラ※日本時間3月18日