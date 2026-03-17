のオリジナルアニメーションシリーズ最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、2026年4月6日（月）より日米同時独占配信されることが決定した。あわせて日本版本予告と最新ポスターが解禁され、モール役を『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』以来演じ続けてきた山路和弘が続投することも発表された。さらに、本作の新キャラクターであるデヴォン役には白石涼子が起用されている。

（C）2026 Lucasfilm Ltd. （C）2026 Lucasfilm Ltd. （C）2026 Lucasfilm Ltd. （C）2026 Lucasfilm Ltd.

本作の主人公となるのは、『スター・ウォーズ』屈指の人気を誇る悪役ダース・モール。舞台は『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し、銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代だ。ダース・シディアスに見捨てられたモールは、帝国への憎悪を燃やしながら、犯罪組織とギャングがはびこる惑星ジャニックスで自らの組織を築こうと画策。そこで銀河の現状に絶望した若きジェダイのパダワン、デヴォンと出会い、復讐のため“弟子”として引き込もうとする。

そんなモールたちを、惑星ジャニックスでの怪しい取引を捜査するローソン大尉とその相棒の警察ドロイド 2B0T（トゥー＝ブーツ）が執念深く追跡。さらに、不気味なガイコツのような仮面をつけ強力な戦闘能力をもつ謎の敵が現れ、モールたちに襲い掛かる―。

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日本版予告は、モールがダブルブレードの赤いライトセーバーを振りかざし、敵をなぎ倒す衝撃的な幕開けからスタート。ルーカスフィルムのロゴさえ切り裂くオープニングに続き、モールとデヴォンが激しいライトセーバー戦を繰り広げる姿が映し出される。さらに、惑星ジャニックスでの怪しい取引を追うローソン大尉と警察ドロイドの2B0T、そして不気味なガイコツのような仮面をつけた謎の敵の存在も示唆され、ダークな物語への期待を高める内容となっている。

キャスト陣にも注目だ。モール役の山路和弘に加え、若きジェダイでありながらモールの弟子となるトワイレックのデヴォン役を白石涼子が担当。さらに、モールを追うローソン大尉役に相沢まさき、警察ドロイド2B0T役に前田雄が名を連ねている。

（C）2026 Lucasfilm Ltd.

かつてオビ＝ワン・ケノービに敗れながらも復活を遂げ、銀河の闇に深く関わってきたモール。その“知られざる物語”を描く本作は、毎週2話ずつ全10話で配信される。最終話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」こと5月4日（月・祝）に配信予定だ。