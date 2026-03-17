3児の母・川崎希「アレクが全部作ってくれた」2つ並んだ弁当公開「フルーツまであって栄養ばっちり」「愛情詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの川崎希が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った弁当を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「彩りも綺麗で美味しそう」夫手作りの焼き鮭・卵焼きなど入った弁当
川崎は「きょうはアレクが全部作ってくれた」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、焼き鮭や卵焼き、お浸しなどのおかずが詰められたお弁当のほか、たっぷりのいちごが添えられた様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「彩りも綺麗で美味しそうなお弁当」「フルーツまであって栄養ばっちり」「朝から全部作ってくれるなんて素敵」「愛情詰まってる」「仲良し夫婦のやり取りに癒される」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「彩りも綺麗で美味しそう」夫手作りの焼き鮭・卵焼きなど入った弁当
◆川崎希「アレクが全部作ってくれた」弁当公開
川崎は「きょうはアレクが全部作ってくれた」と報告し、机の上に並んだ2つのお弁当の写真を公開。写真には、焼き鮭や卵焼き、お浸しなどのおかずが詰められたお弁当のほか、たっぷりのいちごが添えられた様子が収められている。
◆川崎希の弁当に「美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「彩りも綺麗で美味しそうなお弁当」「フルーツまであって栄養ばっちり」「朝から全部作ってくれるなんて素敵」「愛情詰まってる」「仲良し夫婦のやり取りに癒される」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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