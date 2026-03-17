しなこ「30歳になった」29枚の過去写真流れるダンス動画が話題「逆に若返ってて凄い」「小さい頃からずっと可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/17】クリエイターのしなこが3月15日、過去の写真が流れるパフォーマンス動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「逆に若返ってて凄い」18歳の若かりし写真
しなこは「恐怖のカウントダウン！！？」とつづり、「しなこ30歳になった」とテロップを入れた動画を投稿。リボンやフリルがついた衣装を身に着けたしなこが、1からカウントアップをしながら踊っており、背景にはカウントしている数字と同じ年齢の写真計29枚が流れている。また、公式X（旧Twitter）でも同じ動画を投稿し「30代の歌だけど、こどもが数字数える勉強に良さそうって TikTokでバズってる歌」と紹介している。
30まで数えた後では「痛いもつらいも乗り越えたレベル30 誇り持って生きる！」と動画をしめくくっている。
この投稿は、誕生日を祝福する言葉とともに「小さい頃からずっと可愛い」「逆に若返ってて凄い」「くせになってずっと聞いてる」「今も可愛いを更新してる」「どんどん輝き続けてる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「逆に若返ってて凄い」18歳の若かりし写真
◆しなこ、過去写真バックにダンス
しなこは「恐怖のカウントダウン！！？」とつづり、「しなこ30歳になった」とテロップを入れた動画を投稿。リボンやフリルがついた衣装を身に着けたしなこが、1からカウントアップをしながら踊っており、背景にはカウントしている数字と同じ年齢の写真計29枚が流れている。また、公式X（旧Twitter）でも同じ動画を投稿し「30代の歌だけど、こどもが数字数える勉強に良さそうって TikTokでバズってる歌」と紹介している。
◆しなこの投稿に反響
この投稿は、誕生日を祝福する言葉とともに「小さい頃からずっと可愛い」「逆に若返ってて凄い」「くせになってずっと聞いてる」「今も可愛いを更新してる」「どんどん輝き続けてる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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