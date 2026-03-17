「ブルーロック」実写化出演話題・野村康太、ヘアカラーチェンジで雰囲気一変「大人っぽい」「似合いすぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】なにわ男子の高橋恭平が3月17日までに、自身のInstagramを更新。髪色を新しくした最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ブルーロック」実写化出演22歳俳優「大人っぽい」ヘアカラーチェンジショット
野村は「少しだけ髪が暗くなりましたっ」と報告。落ち着いたトーンの暗髪に、眼鏡を合わせたソロショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「暗髪も最高にかっこいい」「大人っぽい」「似合いすぎ」「イメージチェンジ成功」「暗めも良い」「ビジュ良すぎ」といったコメントが寄せられている。
野村は実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）國神錬介役で出演することが発表され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】「ブルーロック」実写化出演22歳俳優「大人っぽい」ヘアカラーチェンジショット
◆野村康太、暗髪へのイメージチェンジを報告
野村は「少しだけ髪が暗くなりましたっ」と報告。落ち着いたトーンの暗髪に、眼鏡を合わせたソロショットを披露した。
◆野村康太のニューヘアに反響
この投稿に、ファンからは「暗髪も最高にかっこいい」「大人っぽい」「似合いすぎ」「イメージチェンジ成功」「暗めも良い」「ビジュ良すぎ」といったコメントが寄せられている。
野村は実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）國神錬介役で出演することが発表され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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