春のピクニックの手土産に！ 片手で食べられるサイズ感の新感覚“ワンハンドピザ”

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『SHOGUN PIZZA（ショーグンピザ）』のワンハンドピザです。

左から、「富山県産 白海老と山田水産からすみ」 \1,500、「生ハムキノコ」 \1,300。SHOGUN BLEND MIX CHEESEというオリジナルのミックスチーズを開発。

真野さん

そろそろお花見シーズンがやってきますね。春の行楽にぴったりのピザを見けましたよ！ 富山県発祥のSHOGUN PIZZAは、SHOGUN BURGERの系列店で東京初出店です。

編集S

ワンハンドサイズのピザ、めずらしいですね…！

真野さん

おおよそ直径13cmの片手でも食べられるサイズ感なの。その中でも特に人気なのがこの2枚。見て！ この具だくさんなルックス。

編集S

「富山県産 白海老と山田水産からすみ」は、富山のご当地食材・白海老を贅沢に使っているんですね。カラッと揚がっててサクサク〜！

真野さん

富山本店のスタッフが、地元の食材を活かすために考案したメニューなんだそう。仕上げにトッピングされる、からすみや青のりの風味が織りなす味わいは、他にはない組み合わせだよね。

編集S

まさに新感覚のピザですね。それに生地がまるでおもちみたいな食感。

真野さん

そうなの。東京出店にあたって開発が進められたオリジナル生地は、約4日間発酵させて実現した、ふわもち食感。大ぶりの生ハムに、たっぷりのマッシュルームがのった「生ハムキノコ」は、きのこソースとブレンドチーズが全体のコクを引き立てて重厚感が抜群ですよ！

編集S

ピクニックの手土産にしたら、より一層楽しい時間が過ごせそう〜。

information

SHOGUN PIZZA 渋谷店

東京都渋谷区宇田川町13-4 スペイン坂OKビル1F TEL. 03-6416-1553 11:00〜22:00（21:30LO） 年末年始休 https://shogunpizza.com/

真野知子

まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

甘党の方は、はちみつをかけて食べる「クワトロフォルマッジ＋」もおすすめ。