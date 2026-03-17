本田翼、GUの新作アイテム着こなす 撮影オフショットに反響「ばっさー似合ってる」「どれもこれも素敵な春夏コーデ」「カッコよ」
俳優の本田翼（33）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。ファストファッションブランド「GU」とデザイナー・Rok Hwang（ロック・ファン）氏のブランド「rokh（ロク）」とのコラボアイテムを着こなしたモデル撮影でのオフショットを公開した。
【写真多数】「どれもこれも素敵な春夏コーデ」「カッコよ」GUの新作コラボアイテムを着こなす本田翼
披露したのは、ファッションメディア「The Fashion Post（ザ・ファッションポスト）」でのときのもの。
デニムのブルゾンやバルーンスリーブのチュニック、ケーブルニットのトップスなど、トレンド感あふれる「2026春夏コレクション」をまとったオフショットの数々を紹介し、「シルエットや切り返し、細部へのこだわりがとてもかわいかったです」と振り返った。
コメント欄には「かっこよくて、かわいくて、どれもこれも素敵な春夏コーデですね〜」「コラボレーションウェア、とても素敵ですね！」「ばっさー似合ってる」「おしゃれで可愛い」「いろいろなパターンの着こなしどれもいいですね」「カッコよ、さすが女優!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真多数】「どれもこれも素敵な春夏コーデ」「カッコよ」GUの新作コラボアイテムを着こなす本田翼
披露したのは、ファッションメディア「The Fashion Post（ザ・ファッションポスト）」でのときのもの。
デニムのブルゾンやバルーンスリーブのチュニック、ケーブルニットのトップスなど、トレンド感あふれる「2026春夏コレクション」をまとったオフショットの数々を紹介し、「シルエットや切り返し、細部へのこだわりがとてもかわいかったです」と振り返った。
コメント欄には「かっこよくて、かわいくて、どれもこれも素敵な春夏コーデですね〜」「コラボレーションウェア、とても素敵ですね！」「ばっさー似合ってる」「おしゃれで可愛い」「いろいろなパターンの着こなしどれもいいですね」「カッコよ、さすが女優!!」など、さまざまな反響が寄せられている。