「湯河原温泉」を抑えた1位は？ 1人旅で行きたいと思う「神奈川県の温泉地」ランキング！【2026年調査】
桜の開花が待ち遠しいこの時期、一足早く春の風を感じながら巡る温泉旅は、日常をリセットする特別な体験になります。誰にも気を使わず、自分のペースでゆったりと滞在を楽しめる魅力的な目的地が揃いました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「神奈川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、1人旅で行きたいと思う「神奈川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月5〜6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：湯河原温泉／61票古くから多くの文豪たちに愛されてきた湯河原温泉が2位。派手な観光地化が進みすぎていない、しっとりと落ち着いた温泉街の情緒が1人旅にはうってつけです。梅林や紅葉など、四季折々の美しい風景が、静かに流れる時間を彩ってくれます。回答者からは「グルメがとても魅力的な温泉地でもあるので、1人でゆっくり食べ歩きをしてみたい」（30代女性／埼玉県）、「箱根ほど混雑しておらず、落ち着いた大人の隠れ家的な雰囲気が1人旅にぴったりだと思いました。万葉集にも詠まれた歴史ある名湯で、多くの文豪に愛されたという背景を感じながら、静かに読書を楽しんだり温泉に浸かったりして過ごしたいです。良質な泉質をじっくりと堪能できる旅館が多い点も選んだ決め手です」（30代男性／東京都）、「交通の便も良いので、日帰り温泉なども一人で楽しめそうだと思うから」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：箱根温泉／160票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、日本屈指の知名度を誇る箱根温泉。美術館巡りや芦ノ湖の遊覧船など、1人でも楽しめるスポットが非常に充実しています。交通網も整備されており、ふらっと日帰りから本格的な宿泊まで、自由度の高い旅が可能な点が強みです。回答者からは「一人旅で箱根温泉を選んだ理由は、アクセスの良さと非日常の雰囲気を同時に味わえるからです。都心から気軽に行けるのに、到着すると山に囲まれた静かな空気が広がり、自然と気持ちが落ち着きます。露天風呂でゆっくり過ごす時間は、一人だからこそより贅沢に感じられます。温泉だけでなく、美術館やカフェもあり、その日の気分で自由に過ごせるのも魅力です。にぎやかすぎず、寂しすぎない、ちょうどいい距離感が心地よい場所です」（20代女性／東京都）、「食べ歩きも楽しめそうだから」（40代女性／兵庫県）、「有名な温泉地のため一度は訪れたい。効能も魅力的なため、日々の疲労回復に訪れたい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)