「この度もおめでとうございます」バレリーナ芸人、重大発表に反響！ 「心臓に悪い」「匂わせ上手！」
バレリーナ芸人として活動する松浦景子さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。「重大発表」が反響を呼んでいます。
【写真】バレリーナ芸人・松浦景子が重大発表
この発表には「発表待ってました」「この度もおめでとうございます」「ご結婚じゃなかった」「結婚ちゃうんかーい！」「匂わせ上手！」「心臓に悪いですって」「今年こそは絶対観たい！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バレリーナ芸人・松浦景子が重大発表
「結婚ちゃうんかーい！」松浦さんは「重大発表です」とつづり、1枚の写真とYouTubeチャンネルに投稿した動画のURLを掲載。動画内で発表されたのは、自身がプロデュースするコメディーバレエ公演『けっけバレエvol.3〜ガニ股の大覚醒〜』の開催決定についてでした。松浦さんはきらびやかなチュチュを着用しています。また、メインビジュアルもXにて公開しました。
「前回公演の映像」も公開さらに「前回公演の映像」も公開。お笑い芸人とプロバレエダンサーのコラボレーションにより、美しく面白い独自の世界観を楽しめるショーになっています。『けっけバレエvol.3〜ガニ股の大覚醒〜』は8月15日（大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ）と26日（東京・新宿区立新宿文化センター 大ホール）の各2回、計4回公演です。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)