MLB2026年シーズンが日本時間3月26日に開幕します。ロサンゼルス・エンゼルスに所属しMLBで活躍を続ける菊池雄星選手は、世界最高峰の舞台で戦うために、どのようなことを考え実践してきたのでしょうか。今回は、菊地選手がMLBでの苦闘を支える日々の習慣を綴ったエッセイ『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』より一部引用、再編集してお届けします。

【写真】菊池雄星「『夢は、応援してくれる人にだけ宣言したほうがいい』と思っています」

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心のリミットを外す。

最近、「なぜ岩手県から３人もメジャーリーガーが出ているんですか？」と質問されることが増えました。

説明不要の世界のスーパースター、大谷翔平選手。日本で完全試合を達成し、アメリカでも球界ナンバーワンの有望株として将来を嘱望される佐々木朗希選手。岩手県という、お世辞にも「中央球界」とは言えない場所から３人のメジャーリーガーが誕生したことで、「その秘密は何なのか」と聞かれる機会が多くなりました。

もちろん、僕は彼らのような１００マイル（約１６０キロ）を超える速球を投げられるわけでも、１９０センチを超える身長や長い手足を持っているわけでもありません。野球選手としての資質や能力は、到底、彼らの足元にも及びません。しかし、曲がりなりにも７年間メジャーのローテーションを守ってきた立場から、僕なりの仮説を少しお話ししてみたいと思います。

一番の要因は、「僕もできる」とみんなが思える、そんな「連鎖」が起きているからだと僕は考えています。

人間は、遠くの知らない人がどれだけすごい成果を収めても、どこか他人事のように感じてしまいます。しかし、自分の身近な人が成果を出すと、「あの人ができるなら、僕もできるかもしれない」という気持ちになりやすいと言われています。心理学の言葉で、「自分にもできるという感覚」のことを「自己効力感」と呼びます。

世界陸上のメダリストである為末大さんは以前、「ウサイン・ボルトの出現によって、欧米の選手や、彼の出身地であるジャマイカの選手たちの記録は急激に伸びた。しかし、アジア人の記録にはほとんど影響しなかった。アジア人の記録が伸びるのは、同じアジア人が新記録を出したときである」というような話をしていました。

アジア人からすると、「彼はジャマイカ人だからできたんだ」という心理が働き、自分事として捉えにくい。しかし、同じアジア人が記録を更新すると、「僕もできる」という心理が強く働く。このように、他人の行動や物語を通して「あの人もできたんだから、僕もできるかもしれない」と感じる疑似的な体験のことを心理学で「代理体験」と言います。

岩手から３人のメジャーリーガーが誕生した背景には、この「代理体験」の連鎖があったのだと、僕は思います。

僕自身の「代理体験」

かつて「野球不毛の地」とまで呼ばれていた岩手県も、最近では甲子園（全国高等学校野球選手権大会）で上位に食い込むことが珍しくなくなりました。ありがたいことに、僕が出場した２００９年の花巻東高校が甲子園で準優勝したことが、県全体の野球レベルが上がるきっかけになったと言っていただくことがあります。もちろん、さまざまなタイミングが重なり、幸運にも僕たちの代で勝ち上がれたというのは事実です。

しかし、実はその背景には、僕自身の「代理体験」がありました。僕が中学生だった３年間、岩手よりもさらに寒く、雪が深い北海道の駒大苫小牧高校が、田中将大投手を擁し、甲子園で２連覇、そして３年目には準優勝という、とてつもない偉業を成し遂げたのです。中学時代の３年間をまさに駒大苫小牧の野球と共に過ごした僕は「北海道でもできるなら、岩手でもできるはずだ」と本気で思いました。この代理体験こそが「岩手でもできる」という気持ちにさせてくれました。



『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』（著：菊池雄星／PHP研究所）

そして、そこから大谷翔平選手や佐々木朗希選手という２人のスーパースターが生まれ、大活躍を遂げた。その姿を見て、今度は岩手の子どもたちが「俺もできる」という気持ちになっている。素晴らしい連鎖が起きているのだと思います。

あの人もできたのだから、私もできる。

その気持ちを持つこと。そして、その気持ちを強く、確かなものにするために、「代理体験」をすることが、僕たちの可能性を無限に広げてくれる気がします。

夢は「応援してくれる人」にだけ話す。

人に夢を宣言したほうがいい。

常識のように語られていますが、僕はそうは思いません。むしろ、「夢は、応援してくれる人にだけ宣言したほうがいい」と思っています。

なぜなら、夢を不用意に口にした瞬間、必ずと言っていいほど雑音が入るからです。僕の経験でいうと、高校生のときに「メジャーに行きたい」と宣言したときや、２０１６年に将来的にメジャーリーグに挑戦することを表明したときがそうでした。「まだ実力がないのに」といった声が、僕の周りに溢れました。応援してくれない人々は、「目標を達成するまで」は、ずっとネガティブな視線を送り続けてくるものなのです。

ここで一度、夢を公言することのメリットとデメリットを、天秤にかけてみたいと思います。

まず、デメリットから考えてみましょう。

・余計な雑音が入ってくる

・過度なプレッシャーがかかる

・もし達成できなかったときに、笑いものにされる

・少しの失敗であっても「このままでは無理だ」などと評論してくる

一方のメリットはどうでしょうか。

・人に言った手前、絶対にやらなければいけないという「覚悟」が決まる

・何かを達成したときに「有言実行」として賞賛される

こうして並べてみると、メリットは少ないことに気づかされます。最大のメリットは、おそらく「覚悟が決まる」でしょうか。ですが、その大切な覚悟は、本当に不特定多数の「知らない人」の前で固める必要があるのでしょうか。僕は、その必要はないと考えています。その覚悟こそ、心から応援してくれる人たちにだけ伝えれば、それで十分なのです。

夢を現実にする「応援団」

僕自身、中学２年生のときに「花巻東高校で日本一になってプロ野球選手になる」という大きな夢を、両親とコーチにだけ打ち明けました。信頼する人たちに宣言したからには、もう練習で手を抜くことはできません。「今まで以上に頑張らなければ」という気持ちが内側から湧き上がってきました。

応援してくれる人に伝えた夢は、冷ややかな視線ではなく、温かい眼差しに包まれます。彼らは「力になりたい」と人を紹介してくれたり、有益な情報を持ってきてくれたりと、夢を現実にするための強力な「応援団」となってくれるのです。

だからこそ、埼玉西武ライオンズの後輩である高橋光成（「高」は正しくは「はしごだか」）投手がメジャーを目指したいと話してくれたとき、僕は「メディアに言うのは、まだまだ先でいいよ」と伝えました。僕自身が、準備が不十分なまま世間に夢を伝えてしまい、そのメリットを一つも感じられなかった苦い経験があったからです。

夢を伝えるときは、大切に、そして慎重に、語る相手を選ぶべきだと思います。

※本稿は、『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。