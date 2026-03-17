話題を呼んだ“リアル14歳の母、番組出演後にまさかの反響呼ぶ 「バカ正直に書いていた」妊娠中につづった日記に光
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』が15日に放送され、「いま気になる男女子16連発SP！」と題し、過去の放送のうち、特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査した。
【写真】現在8歳となった息子とともに笑顔を見せる山口小姫南さん
『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんは、現在8歳の子どもを育てるシングルマザー。山口さんが妊娠に気づいたのは、妊娠5ヶ月の頃。当時付き合っていた相手とはすでに別れており、中絶できる期間が残り1ヶ月しかない中で出産を決断することになったことなど妊娠発覚当時の壮絶なエピソードを番組内にて告白し、話題を呼んだ。
番組内で“リアル14歳の母”としての葛藤を口にした山口さんに、『ななにー 地下ABEMA』放送後の反響を聞くと、なんと、昨年メジャーデビューを果たした地元の友人・藤田彩夢さんが、山口さんの当時の気持ちを題材にした楽曲をリリースすることになったと報告。妊娠中にマイナスな感情から前向きな思いまでを「バカ正直に書いていた」という日記をもとに制作された本楽曲について、山口さんは「より堂々と前向きに生きられるきっかけになったなと思います」と笑顔で語った。
【写真】現在8歳となった息子とともに笑顔を見せる山口小姫南さん
『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠した山口小姫南さんは、現在8歳の子どもを育てるシングルマザー。山口さんが妊娠に気づいたのは、妊娠5ヶ月の頃。当時付き合っていた相手とはすでに別れており、中絶できる期間が残り1ヶ月しかない中で出産を決断することになったことなど妊娠発覚当時の壮絶なエピソードを番組内にて告白し、話題を呼んだ。