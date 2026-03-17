「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表２−４ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）

ベネズエラが１点を追う七回、逆転に成功した。アクーニャが遊撃へ同点の適時内野安打を放つと、続くガルシアが左前に勝ち越し適時打を放った。アラエズにもタイムリーが飛び出す一気の４連打に球場全体が揺れた。

七回、先頭が出塁するも後続が連続三振に倒れた。重苦しいムードが漂う中、チョウリオが中前打を放って２死一、三塁と好機を拡大。ここでアクーニャが三遊間へのゴロを放ち、全力疾走で同点の適時内野安打に変えた。

快足がウリのアクーニャは一塁ベースを駆け抜けると、右翼ポールと結んだ中間地点までもも上げしながら走り抜けた。さらに続くガルシアが左前に勝ち越し適時打を放つと、ベネズエラファンが大歓声を巻き起こし、スタンドで飛び跳ねたことで球場が揺れる異常事態となった。

アラエズにもタイムリーが飛び出し、一気の４連打で３点を奪うと、再び球場が揺れた。ベンチから選手達が飛び出し、大盛り上がり。鮮やかに試合をひっくり返した。そのままリードを守り切り、ベネズエラが初の決勝進出を果たした。