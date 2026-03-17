俳優の生田斗真（41）鈴鹿央士（26）とお笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が17日、都内で、サントリーの新飲料「ギルティ炭酸 NOPE」の発売記念イベントを行った。3人はCMに出演している。

「ギルティ」とは「罪悪感を感じつつ楽しんでしまう」という心理的な罪悪感の意。3人は「ギルティ監獄」に収容されている囚人として登場した。

生田は「まさか囚人服を着てこの場に立つとは…」と苦笑い。鈴鹿は「囚人服はCMで初めて着たが、こういう気持ちなんだなと…」と戸惑い、アントニーは「ひくくらい似合っている。鏡を見てびっくりした」と笑顔で話した。

司会者から「罪と背徳とあと1つの味は何か」「何と一緒にギルティを飲みたいか」の質問に、生田は「ついあと1話見ちゃうドラマの味がした。早く寝なくちゃいけないのに見ちゃう。これが面白い。そしてギョーザやチャーハンと意外に合う。脂ぎっしゅなジャンクなものに合わせて飲みたい」。

鈴鹿は「3度寝の味がした。もっと寝たい。2度じゃなく3度」。ペアリングは「昨日の夜に韓国料理を食べた。からい食べ物にも合いそう」。

アントニーは「大盛り無料の味です。人生で大盛り無料の店で大盛りにしなかったことがない。それ以外の選択肢はない。大盛り無料とおかわり自由にはあらがえない」。そして「アメリカンなファストフードと一緒に飲みたい。肉汁と脂とNOPE」とアピールした。