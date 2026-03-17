【話題】リアル可愛い「大人の図鑑」が立体シールになって登場 -「美しきビジュのウミウシたちが勢揃いだよ」「全部可愛いじゃんね」の声
オリジナル文具やキャラクター商品を手がけるカミオジャパンからこのほど、話題のぷっくりシールが登場。食料品や古代エジプト、海の生き物など、大人の図鑑が3Dの立体シールになっちゃいました。
【3D大人の図鑑シール】
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立体・大人の図鑑第2弾✨
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平面でも人気の古代エジプトをはじめ
スーパー、パン、クラゲ、ウミウシなど新作も◎
さらに鉱物編2も登場です💎
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立体でよりリアルさが増したテーマたちもお楽しみください
(@kamiojapanより引用)
3D大人の図鑑シール
こちらは、ウミウシ編。ぷっくりキラキラしていて、きれいですよね。シールの可愛さに見惚れちゃいますが、ウミウシだけでこんなに種類があることにもびっくり。さすが、“大人の図鑑”。
種類はほかにも。
3D大人の図鑑シール
どれもちょっとマニアックで可愛いですね。SNSで紹介されると、「わわ、パンがめっちゃかわいい…!」「わー、鉱石にも新しいの出るぅ。可愛い」「美しきビジュのウミウシたちが勢揃いだよ」「全部可愛いじゃんね」「これは私に刺さる…」と話題に。
価格は1枚495円。賢くもなれちゃう大人の図鑑シール、気になる方はチェックしてみてくださいね。
これはウミウシ編💙💚❤️💜 https://t.co/Y4fTQyDiy9 pic.twitter.com/HVtPEY3N2i- 株式会社カミオジャパン💙 (@kamiojapan) March 12, 2026
【3D大人の図鑑シール】
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立体・大人の図鑑第2弾✨
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平面でも人気の古代エジプトをはじめ
スーパー、パン、クラゲ、ウミウシなど新作も◎
さらに鉱物編2も登場です💎
立体でよりリアルさが増したテーマたちもお楽しみください
(@kamiojapanより引用)
3D大人の図鑑シール
こちらは、ウミウシ編。ぷっくりキラキラしていて、きれいですよね。シールの可愛さに見惚れちゃいますが、ウミウシだけでこんなに種類があることにもびっくり。さすが、“大人の図鑑”。
種類はほかにも。
3D大人の図鑑シール
どれもちょっとマニアックで可愛いですね。SNSで紹介されると、「わわ、パンがめっちゃかわいい…!」「わー、鉱石にも新しいの出るぅ。可愛い」「美しきビジュのウミウシたちが勢揃いだよ」「全部可愛いじゃんね」「これは私に刺さる…」と話題に。
価格は1枚495円。賢くもなれちゃう大人の図鑑シール、気になる方はチェックしてみてくださいね。
これはウミウシ編💙💚❤️💜 https://t.co/Y4fTQyDiy9 pic.twitter.com/HVtPEY3N2i- 株式会社カミオジャパン💙 (@kamiojapan) March 12, 2026