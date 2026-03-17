ＮＨＫ「あさイチ」の火曜日の新リポーターに、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の暴神竜儀 ／ ゴジュウティラノを演じた俳優の神田聖司（３２）が就任する。３１日から名物コーナーの「ツイＱ楽ワザ」をリニューアルした「ときめき！ハピ技」を担当する。９年間火曜のリポーターを務めた副島淳は４月から金曜日の「みんな！グリーンだよ」を担当する。

神田聖司のコメント

「ロケも始めてですし、生放送の司会進行も始めてなので緊張していますが、徐々に現場の雰囲気に慣れていけば、いつか楽しんでできる日が来ると思います！スタジオの雰囲気は、皆さん和気あいあいとしていて、テレビで見るよりもアットホームでした。『ときめき！ハピ技』を担当するので、視聴者の皆さんもスタッフの皆さんも“ときめく”ように明るく務められたらと思います。よろしくお願いいたします！」

副島淳のコメント

「イノッチさん、有働さん、柳澤さんの時代から、華大さん、近江さん、鈴木さんと、９年間さまざまな人に支えられました。今まで携わってくださったすべての皆さんに本当に感謝しています。４月からは「あさイチ」金曜日の『みんな！グリーンだよ』のコーナーを担当するので、これからもよろしくお願いいたします」。