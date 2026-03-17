レッドソックス・吉田正尚（32）の同僚で、WBC米国代表のローマン・アンソニー外野手（21）が絶好調だ。

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日本時間16日、ドミニカ共和国との準決勝で、同点の四回に勝ち越しソロ本塁打を放ってチームを3大会連続決勝に導いた。

アンソニーは、ここまで全6試合に出場し、22打数7安打、打率.318、2本塁打、7打点。チーム内で打点はトップ、本塁打はジャッジとともにトップタイ、打率はシュワーバー（.364）に次いで2位と下位での出場ながら米国打線を牽引している。アンソニーは一昨年、マイナーで18本塁打を放った長打力を評価され、昨年6月にメジャーデビュー。71試合で打率.292、8本塁打、32打点と結果を残し、今季の飛躍が期待されている。

レ軍の有望株はWBCで期待通りの働きを見せているが、これで同僚の吉田は今季、ますます出場機会が限られるともっぱらだ。吉田もアンソニー同様、侍ジャパンの主力として1次ラウンド首位通過を決めた天覧試合の豪州戦で逆転2ランを放つなど、計5試合で16打数6安打、打率.375、2本塁打、6打点と気を吐いた。が、レ軍首脳陣は侍の4番ではなく、アンソニーを優先的に起用する方針だ。

ただでさえレッドソックスの外野、DHは飽和状態。ボストンの地元メディアなどによれば、今季は左翼デュラン（29=メキシコ代表）、中堅ラファエラ（25=オランダ代表）、右翼アブレイユ（26=ベネズエラ代表）の3人がレギュラー。アンソニーは外野の3ポジションとDHで併用する方針だという。

吉田はWBCで勝負強さを証明したとはいえ、2027年まで総額約57億円の契約を残す。高額年俸が他球団とのトレードの足かせになっており、いよいよ不良債権化しかねない。

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ところで、WBCの敗因にもなったリリーフ陣崩壊は井端監督の「自業自得」という声が上がっている。その高圧的な態度が選手の不信感を煽り、招集を辞退されるケースが少なからず発生していたというのだ。いったいどういうことか。

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