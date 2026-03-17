【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 高値圏から売りも、押し目は買い意欲



先週から昨日までのまとめ

3月9日から週半ばにかけて、メキシコペソ円は堅調に推移した。週初は8.80付近でスタートしたが、3月11日から12日にかけて上昇が加速し、一時9.0297の高値を付けた。原油価格の底堅さや高い政策金利を背景としたペソ買いが継続した形である。

しかし、週末にかけては利益確定の動きが強まり、3月13日から16日にかけて調整局面入りした。3月16日には一時8.8873まで押し戻される場面があったが、安値圏ではスワップ目的の買いも根強く、週終盤から週明けにかけては下げ渋り、8.94台まで値を戻して取引を終えた。



テクニカル分析

レジスタンス1： 9.030（3月11日の高値圏）

レジスタンス2： 9.100（心理的節目）

サポート1： 8.930（直近の反発起点）

サポート2： 8.887（3月16日の安値圏）



RSI (14) 直近のデータでは76付近まで上昇している。短期的には過熱感が出ており、レジスタンスである9.03付近では一旦の伸び悩みや、利益確定売りに警戒が必要な水準である。



MACD シグナル線を上抜けるゴールデンクロスが形成されており、ヒストグラムもプラス圏で拡大中である。反発のモメンタムが強く、高値更新を視野に入れた強気のサインが出ている。



トレンド：中期的な上昇トレンドは依然として維持されている。短期的には9.03付近を頂点とした調整を経て、現在は押し目からの再浮上を伺う「上昇再開」の兆しを見せている。



今週のポイント：



今週の想定レンジ 8.850 - 9.150



【メインシナリオ】高値更新に向けたジリ高展開



8.95付近のサポートを確認しつつ、直近高値の9.03を再び試す。



ターゲット： 9.03を突破し、9.10～9.15付近。



根拠：過熱感からの反落・レンジ移行



9.03付近でのダブルトップ形成、あるいは外部環境の悪化によるリスクオフ。



ターゲット： サポート1の8.93を割り込み、8.85付近までの調整。



根拠： RSIの買われすぎ水準からの調整売り。原油価格の急落や米経済指標の悪化に伴う新興国通貨からの資金流出。



今週の主な予定と結果



メキシコ とくになし

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