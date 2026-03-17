82歳・高橋英樹、妻との“顔出し”2ショット添え52回目の結婚記念日を報告「お2人で焼き肉パーティー素敵」「ラブラブですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が15日、自身のブログを更新。52回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、元俳優の妻・美恵子さんとの“顔出し”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「お2人で焼き肉パーティー素敵」「ラブラブですね」妻との“顔出し”2ショット披露の高橋英樹
結婚記念日は、夫婦水入らず焼き肉店でランチを満喫。仲むつまじく食事を楽しむ2ショットのほか、赤身を中心に注文した肉やキムチの盛り合わせ、冷麺など、注文した料理の数々を写真で紹介し、「早いなあ！あっという間の年月でした」と感慨深げにつづっていた。
コメント欄には「52周年の結婚記念日おめでとうございます」「2人きりのデート ラブラブですね」「いつも素敵なお2人うらやましいです〜」「お2人で焼き肉パーティー素敵」「お2人そろって、ご健康で何よりです!!高橋さんご夫妻を人生のお手本にしています」「これからもお身体を大事にしてお過ごし下さい」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「お2人で焼き肉パーティー素敵」「ラブラブですね」妻との“顔出し”2ショット披露の高橋英樹
結婚記念日は、夫婦水入らず焼き肉店でランチを満喫。仲むつまじく食事を楽しむ2ショットのほか、赤身を中心に注文した肉やキムチの盛り合わせ、冷麺など、注文した料理の数々を写真で紹介し、「早いなあ！あっという間の年月でした」と感慨深げにつづっていた。
コメント欄には「52周年の結婚記念日おめでとうございます」「2人きりのデート ラブラブですね」「いつも素敵なお2人うらやましいです〜」「お2人で焼き肉パーティー素敵」「お2人そろって、ご健康で何よりです!!高橋さんご夫妻を人生のお手本にしています」「これからもお身体を大事にしてお過ごし下さい」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。