神谷明采、スイスのマックで朝食 サラダとコーヒーの価格が衝撃“物価高＆円安”
ミス東大2020グランプリでタレントの神谷明采が、17日までに自身のXを更新。物価の高さを嘆いた。
【写真】スイスのマック「これで2400円…」
投稿で「スイス日曜日の朝 マックしか空いておらず入店」とコメント。「サラダとコーヒーで2400円」と、写真付きで紹介した。
また、その後の投稿で「購買力測る『ビッグマック指数』」とし、「スイス→ $8 日本 →$3.2」「2.5倍」と説明。「昔は円とスイスフラン、どっちも安全資産だったんだよな………1 CHF＝200円を超えてるよ」とつづった。
この投稿に「レジ打ちのパートが時給20-25スイスフランですよ」「スイスは1999年に行ったことありますがその当時も物価が高かったです」「スイスでビッグマック1個食べるお金で、日本なら『ビッグマックセット2つ頼んで、さらにナゲットとアップルパイ』までいけるバグ」「日本の物価が安いのか、円が弱いのか、考えさせられますね」「日本じゃ客が引く金額ですね」など、さまざまなコメントが寄せられた。
【写真】スイスのマック「これで2400円…」
投稿で「スイス日曜日の朝 マックしか空いておらず入店」とコメント。「サラダとコーヒーで2400円」と、写真付きで紹介した。
また、その後の投稿で「購買力測る『ビッグマック指数』」とし、「スイス→ $8 日本 →$3.2」「2.5倍」と説明。「昔は円とスイスフラン、どっちも安全資産だったんだよな………1 CHF＝200円を超えてるよ」とつづった。