3月17日（火）の「相席食堂」は、ソムリエの田崎真也の相席旅をお届けする。

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神奈川県南足柄市にやって来た田崎は、ソムリエの世界大会で日本人初となる優勝の栄冠を手にした、日本ソムリエ界の第一人者だ。

そんな世界のソムリエが、まるでレギュラー番組のオープニングのように「ソムリエの田崎真也です」と、当たり前のようなテンションで現れたことに千鳥はびっくり！ 「当たり前じゃねーからな！」とノブが突っ込むと、これを皮切りに“当たり前じゃない”展開が続々と…！

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まずは、92歳の女性が１人で営むシブい町中華でラーメンを味わい、腹ごしらえ。地元の人に教えてもらった名所の夕日の滝を訪れると、崖の下から当り前のように仙人が現れる。意外な登場の仕方に、思わず「当たり前じゃねーからな！」と突っ込むノブ。滝行歴40年の仙人のもとには、今も多くの修行者が集まるという。そんな仙人に、半ば強引に着替えさせられ、滝行の滝へ。「マジで無理です」と拒否する田崎は仙人に導かれ、ミスト滝行を体験する！？

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滝行を無事に終えた田崎。すると、仙人は「歯医者の予約がある」と告げ、去ってしまう。修行歴20年の弟子が引き継ぎ、火渡りを準備。大きな炎が立ち上る中、当たり前のように炎の上を勢いよく歩く田崎。「当たり前じゃねーからな！」と千鳥のツッコミが炸裂する！

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最後は、元教え子のお店を訪れ、ワインをテイスティング。厳しいプロの顔で饒舌に語るさすがのウンチクには千鳥も舌を巻き…！？

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この日は他にも、マルチタレントのハリー杉山が群馬県みなかみ町へ。さすがはイングランド王の子孫。英語を交え、ハイテンションにしゃべりまくるハリーに千鳥がツッコミまくる！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。17日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。