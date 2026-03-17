小泉孝太郎「涙が出ました」芸能界入り後の仕事を明かす…「今でも大切な宝物」
俳優の小泉孝太郎（47）が17日、阪急西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市）で行われた『阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会』イベントに登場した。
【全身ショット】華やかですてき…！着物姿で登場した小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
阪急西宮ガーデンズが何の跡地にできたかを聞かれると、「（小泉が）学生時代に熱中されたこと」というヒントを踏まえ、小泉は「もしかしてそれは、僕が子どもの頃に見ていた阪急ブレーブスと関係ありますか？阪急ブレーブスの当時、本拠地ですか、球場（阪急西宮スタジアム）だった…」と正解した。
西宮には、小泉がかつて憧れた阪神甲子園球場もある。小泉は「高校時代に腰をケガして選手を断念したんですけど、本当に甲子園は憧れでした」と振り返り、芸能界に入ってからグラウンドに初めて立ったと告白。
「僕みたいな人間が（マウンドの）プレートは踏めません」とずらした位置で杵撮影をしたという。「涙が出ました」「僕はここに憧れていたんだ」と思い返し、「形は違うけれども、芸能界で仕事をいただいて、子どもの頃憧れていた甲子園球場に仕事で来られた。今でも大切な宝物ですね」と語った。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。
【全身ショット】華やかですてき…！着物姿で登場した小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
阪急西宮ガーデンズが何の跡地にできたかを聞かれると、「（小泉が）学生時代に熱中されたこと」というヒントを踏まえ、小泉は「もしかしてそれは、僕が子どもの頃に見ていた阪急ブレーブスと関係ありますか？阪急ブレーブスの当時、本拠地ですか、球場（阪急西宮スタジアム）だった…」と正解した。
「僕みたいな人間が（マウンドの）プレートは踏めません」とずらした位置で杵撮影をしたという。「涙が出ました」「僕はここに憧れていたんだ」と思い返し、「形は違うけれども、芸能界で仕事をいただいて、子どもの頃憧れていた甲子園球場に仕事で来られた。今でも大切な宝物ですね」と語った。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。