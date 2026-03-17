タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の準々決勝でベネズエラに敗れた日本について言及した。

「WBCですよ。残念だねっていうのと、強えなっていう、ベネズエラ」と切り出した。「日本人メジャーリーガーは劣ってないけど、全員メジャーリーガーで中にはタイトルホルダーがいるチームの試合を見てるじゃんか。一瞬その、アメリカでもそう、ドニミカでもそう。見てるとさ、YouTubeでたまにさ、1・2倍速、間違えてそのままの時あるじゃん。あれみたいな打球の速さしてない？ あれ？ 1・2倍速って思うとそうじゃなくて平時の感じっていう」と語った。

続けて「最後だから、最後までしつこく言っておく。内容自体は強いチームで、いつ負けてもおかしくないし。野球はやっぱり負ける時負けるから。五分五分のチームだって負ける時は負けるのに、下手したら6（対）4ぐらいで強いチームに当たってるんだから。そりゃ負けますよ。負ける時は負けますけど」と語った。