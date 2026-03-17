お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。原油相場の高騰に危機感を示した。

山里と同じMCで元NHKアナウンサーの武田真一が、「日本に8カ月分の原油の備蓄がありますし、まもなく政府の補助金も効果が出てくるということで、パニックになる必要はないと言われているんですけど、先行きは不安ですよね」と語った後だった。

山里は「農家さんにしても会社にしてもご家庭にしても、もうやれることは全部やって、限界どころか限界を越えている状態。そのなかで、じゃあ国が何をするんだともうちょっと明確に見せてくれないと、本当に相当危険な状態になっていると思う」と訴えた。

番組では、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって日本に到着するタンカーが今月20日ごろから大幅に減る恐れがあるとの経産省の見解が示された。また、これに伴い食品を包むトレー、発泡スチロールや引っ越しの時期に欠かせない段ボール、衣替えでクリーニングに出した後のスーツやコートを包むビニールやハンガーなどの石油製品も価格が上がるため、それぞれ物価に転嫁されるとの話が出た。