ブルズの河村勇輝が古巣グリズリーズ戦に出場…約12分で5得点2アシストを記録
3月17日（現地時間16日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでメンフィス・グリズリーズと対戦した。
ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ジェイレン・スミスが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は、NBAデビューを飾った古巣戦で9試合連続のベンチ入りを果たした。
第1クォーターから点の取り合いとなり、リードチェンジを繰り返す展開。1点ビハインドで迎えた第2クォーター残り2分55秒からスミスの“3点プレー”、ガーション・ヤブセレの3ポイントシュートでリードを奪い、61－57でハーフタイムに突入した。
第3クォーターは序盤からミラー、ギディー、ブゼリスの3ポイントなどが炸裂し、開始5分28秒の時点で82－61と21点リード。すると、残り3分44秒から河村がコートに立ち、同2分40秒にヤブセレの得点をお膳立てした。
河村は第4クォーターのスタートからギディー、ブゼリス、ニック・リチャーズ、ロブ・ディリングハムとともに出場し、開始1分28秒にフェイダウェイシュートを成功。同2分52秒には獲得した3本のフリースローをすべて沈めると、直後にデジョン・ジャロウのオフェンスファウルを誘発した。一時ベンチへ下がったが、25点リードで迎えた残り2分51秒から再びコートへ。11分49秒のプレータイムで5得点1リバウンド2アシストに3ターンオーバーの成績を残した。
ブルズは最終スコア132－107で快勝し、3試合ぶりの白星。ブゼリスが29得点7リバウンド3ブロック、ジョーンズが17得点5リバウンド5アシスト2スティール、ギディーが16得点15リバウンド13アシスト3スティール、ディリングハムが15得点3スティール、スミスが13得点5リバウンド、ヤブセレが13得点、ミラーが10得点7リバウンド2ブロックをマークした。
なお、ブルズは19日（同18日）、トロント・ラプターズと対戦する。
■試合結果
シカゴ・ブルズ 132－107 メンフィス・グリズリーズ
CHI｜29｜32｜36｜35｜＝132
MEM｜27｜30｜29｜21｜＝107
【動画】河村勇輝のフェイダウェイシュート
YUKI FADEAWAY 😮💨@KawamuraYuki | @CHSN__ pic.twitter.com/j0UlUqSQPC
- Chicago Bulls (@chicagobulls) March 17, 2026