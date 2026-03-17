ブルズの河村勇輝が古巣グリズリーズ戦に出場…約12分で5得点2アシストを記録

3月17日（現地時間16日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでメンフィス・グリズリーズと対戦した。

ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ジェイレン・スミスが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は、NBAデビューを飾った古巣戦で9試合連続のベンチ入りを果たした。

第1クォーターから点の取り合いとなり、リードチェンジを繰り返す展開。1点ビハインドで迎えた第2クォーター残り2分55秒からスミスの“3点プレー”、ガーション・ヤブセレの3ポイントシュートでリードを奪い、61－57でハーフタイムに突入した。

第3クォーターは序盤からミラー、ギディー、ブゼリスの3ポイントなどが炸裂し、開始5分28秒の時点で82－61と21点リード。すると、残り3分44秒から河村がコートに立ち、同2分40秒にヤブセレの得点をお膳立てした。

河村は第4クォーターのスタートからギディー、ブゼリス、ニック・リチャーズ、ロブ・ディリングハムとともに出場し、開始1分28秒にフェイダウェイシュートを成功。同2分52秒には獲得した3本のフリースローをすべて沈めると、直後にデジョン・ジャロウのオフェンスファウルを誘発した。一時ベンチへ下がったが、25点リードで迎えた残り2分51秒から再びコートへ。11分49秒のプレータイムで5得点1リバウンド2アシストに3ターンオーバーの成績を残した。

ブルズは最終スコア132－107で快勝し、3試合ぶりの白星。ブゼリスが29得点7リバウンド3ブロック、ジョーンズが17得点5リバウンド5アシスト2スティール、ギディーが16得点15リバウンド13アシスト3スティール、ディリングハムが15得点3スティール、スミスが13得点5リバウンド、ヤブセレが13得点、ミラーが10得点7リバウンド2ブロックをマークした。

なお、ブルズは19日（同18日）、トロント・ラプターズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 132－107 メンフィス・グリズリーズ



CHI｜29｜32｜36｜35｜＝132



MEM｜27｜30｜29｜21｜＝107

【動画】河村勇輝のフェイダウェイシュート