「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、ノースサンド<446A.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でノースサンドは反落。同社は前週末１３日、２７年１月期単独業績予想について売上高を３８４億９３００万円（前期比４７．０％増）、営業利益を８６億３０００万円（同５５．６％増）と発表した。前期に続き過去最高業績を更新する見通し。年３３円の上場以来初となる配当を実施する計画も示した。これが好感され、週明け１６日の同社株はストップ高に買われた。その反動できょう１７日は下落しているものの、引き続き買い目線で見ている向きは多いようだ。



出所：MINKABU PRESS