・川崎汽など海運株急騰、ホルムズ海峡の一部船舶通過を受けて買い戻し圧力

・ヒュマメイドがマドを開け大幅続伸、今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施

・山岡家は反発、２７年１月期も営業最高益を更新へ

・ＦＤＫやＧＳユアサが高い、対米投資第２弾「蓄電池も候補」と伝わる

・ＰｏｗｅｒＸは上昇一服、東証が信用規制

・野村原油など原油ＥＴＦが安い、複数のタンカーがホルムズ海峡通過との報道でＷＴＩ下落

・リンクユーＧは大幅続落、今期下方修正を嫌気

・アドテストは一進一退、米エヌビディア開発者会議受け買い上がる姿勢限られる

・ギフトＨＤがカイ気配切り上げ、食材コスト高一服と製造効率向上で今期利益予想を上方修正

・多摩川ＨＤがカイ気配スタート、電子・通信用機器事業好調で第１四半期最終利益は通期計画超過



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出所：MINKABU PRESS