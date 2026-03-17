ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>＝マド開け大幅高。１６日の取引終了後、２６年１月期の単独決算の発表にあわせて、今期の業績予想を開示した。売上高予想を１８５億円（前期比２９．６％増）、営業利益予想を４８億円（同５．９％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を見込んでいる。同時に４月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると公表しており、これらを評価した買いが集まっている。今期は東京・原宿にブランド初となる大型旗艦店「ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ ＴＯＫＹＯ」を出店するほか、神戸や名古屋への新規出店を計画する。海外では来期の本格的な事業開始を見据え、中国及び米国に現地子会社を設立。成長投資に伴う一過性費用が発生するため、利益成長は鈍化する。なお、２６年１月期は売上高が１４２億７３００万円（前の期比２６．８％増）、営業利益が４５億３１００万円（同４２．５％増）だった。



ギフトホールディングス<9279.T>＝急騰しストップ高。同社は１６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算発表にあわせ、通期の利益予想を引き上げた。今期の経常利益予想は従来の見通しから１億円増額して４３億６０００万円（前期比２９．２％増）に見直しており、ポジティブ視されたようだ。通期の売上高予想は据え置いた。同社は「横浜家系ラーメン町田商店」などを展開。第１四半期の売上高は１０６億４２００万円（前年同期比２５．１％増）、経常利益は１４億３３００万円（同８５．３％増）だった。国内既存店が好調に推移するなか、食材インフレの一服と自社工場での製造効率の向上により、売上総利益率が大きく改善した。第１四半期の業績が計画を上回ったことを踏まえ、通期の業績予想を修正した。



多摩川ホールディングス<6838.T>＝ストップ高カイ気配。同社は１６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高は２０億５１００万円（前年同期比８５．３％増）、最終利益は７億４１００万円（同約１１倍）となった。大幅増益で最終利益は通期計画（７億３０００万円）を第１四半期ながら超過しており、業績の上振れを期待した買いが入ったようだ。電子・通信用機器事業は官公庁向けが牽引して好調に推移した。再生可能エネルギー事業の売電収入の伸長や、投資有価証券の評価額上昇に伴う評価益も寄与した。



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出所：MINKABU PRESS