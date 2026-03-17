香川県善通寺市の四国こどもとおとなの医療センターに勤める医師の男（30）が10歳未満の女子児童のわいせつな姿を撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いできょう（17日）逮捕されました。

【画像をみる】医師が勤務していた病院 医師の男（30）が10歳未満の女の子のわいせつな姿を撮影しようとした疑いで逮捕【香川】

医師は循環器内科に所属

警察によりますと医師の男は今月（3月）14日午後1時半ごろ、宇多津町内のリサイクルショップで10歳未満の女子児童のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、わいせつな姿を撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いが持たれています。





病院ではきのう（16日）別の医師が患者のわいせつな動画を撮影した疑いで逮捕

店員が男の不審な様子を目撃し、男に声を掛けたところ、男が逃げたため110番通報しました。その後、警察が目撃情報や防犯カメラの映像から男の容疑を特定し、きょう午前逮捕したものです。調べに対して男は「間違いありません」と話し、容疑を認めているということです。警察は男の余罪の有無を含め捜査を進めています。勤務先の病院によりますと、男は2023年4月から病院に勤務していて循環器内科に所属しているということです。病院は職員が逮捕された事実関係を確認し、対応を検討するとコメントしています。

この病院ではきのう、女性患者の下半身のわいせつな動画を病院で撮影した疑いで産婦人科の医師の男（44）が逮捕されています。男は「今の時点では覚えていません」と容疑を否認しています。



医師（44）は先月（2月）、沖縄で女子高校生の下着を盗撮しようとした疑いで逮捕されて、捜査の過程で発覚しました。