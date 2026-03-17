Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が『ELLE KOREA』4月号の表紙3種類とデジタルカバー3種類に登場。ファン投票によって決定した麗しい表紙ビジュアルに注目が集まっている。

【写真】①～⑥ファン投票で決定！Stray Kidsヒョンジン、カルティエを纏う表紙＆デジタルカバーショット ⑦⑧ヒョンジン×カルティエ美麗ショット

■全部に「いいね」したくなる！スキズ・ヒョンジンの表紙候補カット

今回、『ELLE KOREA』のInstagramには、アンバサダーを務めるCartier（カルティエ）のジュエリーを纏ったヒョンジンの表紙カット6種類が公開された。「表紙は、本日（3月16日）午後4時までに『ELLE』のInstagramフィードで最も多く「いいね」を獲得した3つのバージョンが印刷されます。」とコメントが添えられており、ファンは「いいね」で好みの表紙写真に投票した。

投票の結果決定した3種類の表紙のうち、1枚目はモードなヒョウ柄のブルゾンを纏い、金属の手すりの上にのけぞるような瞬間を捉えたショット。ブルゾンからのぞくたくましい肩のラインや、動きのある前髪の隙間からカメラを射抜くように見つめる視線が、ワイルドな色気を漂わせている。

続く2枚目の表紙は、アップバングで凛々しい顔立ちを際立たせたカット。腕や指を飾るCartierの時計やゴールドジュエリーに負けない、ヒョンジンの圧倒的な存在感を感じさせる1枚だ。

3枚目は、濡れ感のある髪にボルドーカラーのレザージャケット、首元の白いラフカラー（つけ襟）が目を引くスタイル。手にした急須から小さな湯呑みにお茶を注ぐ動きのあるシーンの中で、遠くを見つめるヒョンジンのまなざしが、まるで時が止まったかのような印象を残す。

なお、シルバージュエリーをつけた美しい手が印象的な白シャツコーデや、ゴールドジュエリーに赤いスーツでベッドにうつ伏せたショット、さらにゴールドカラーのとろみあるシャツに黒パンツを合わせ、“やんちゃ”な表情をみせたカットは、デジタルカバーに決定した。

SNSでは「めちゃくちゃ麗しい」「全部に“いいね”してしまった」「投票方式で決まる表紙、新しい（笑）」「つけ襟似合う！」「かっこよさに思わず声出た」「色気ダダ漏れ」「好みすぎてやばい」「どれも印刷してほしかった！」など、熱気あふれるコメントが寄せられている。

■気品とオーラ溢れるヒョンジン×カルティエショット